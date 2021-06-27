Мнение: Обречён ли российский футбол на прозябание

Читатель Алексей полагает, что все места в мировом футболе уже заняты, поэтому Россия навряд ли может рассчитывать на качественный домашний футбол. Выигрывать международные чемпионаты — да, это возможно, но только при условии, что мы готовы заплатить за это высокую цену. Публикую письмо:

Футбол — развлекательный продукт.

На круглогодичной постоянной основе в топовом своём выражении встречается только в 5 лигах: Англия, Италия, Испания, Германия, Франция.

Эти лиги за определенный период времени существенно опередили остальные лиги, научились продавать дорого свой продукт внутри страны и, что более важно, на экспорт.

Сейчас они пылесосят весь мир, привлекая таланты и устраивая между ними конкуренцию на максимальном спортивном уровне.

Человек (спортсмен) прогрессирует наилучшим образом, находясь в регулярном стрессе — работая с высокой интенсивностью, на большой скорости, с высокой точностью. Суперталанты в такой динамике умеют ещё и креативить, создавать что-то необычное и прорывное.

Именно эта рабочая обстановка и формирует лучших со всех точек зрения игроков. Которые ещё и регулярно встречаются между собой в лиге чемпионов, других лигах и в матчах сборных.

В обозримом будущем у нас не получится в России создать аналогично востребованный продукт домашней лиги, как для потребителей контента, так и для исполнителей работы. Это требует огромной кропотливой работы по созданию конкуренции существующим пяти топовым лигам (не говоря уже про большое количество менее привлекательных) на протяжении нескольких десятков лет, и то не факт, что в итоге получится потеснить кого-то из этой пятёрки.

Есть более короткий путь, которым идут очень многие страны с отличными сборными, но унылыми (по верхней планке качества) чемпионатами: Бельгия, Нидерланды, Дания, Швеция, Сербия, вся Латинская Америка, вся Африка. Инвестиции в инфраструктуру, в воспитание молодых спортсменов и затем их успешная продажа в лучшие лиги. Игроки зарабатывают немного (относительно топовых лиг и игроков), бьются изо всех сил, чтобы пробиться к лучшему футболу и более высокому доходу. Кто попадает в пятёрку лучших лиг — в каждом матче рвёт жилы, помнит, что в спину ему дышат более молодые и голодные граждане со всего света.

Итого в лучших лигах одновременно играют порядка 1000-1500 отличных/хороших высокомотивированных в каждом матче игроков. Этого прекрасно хватает на 5 национальных сборных-хозяек лиг и ещё 25-30 других сборных. Постоянно бодрых, мотивированных и по-спортивному наглых-уверенных в себе игроков.

Надо ли удивляться, что с тремя легионерами (двое из которых сейчас в основном лавку полируют) мы не входим в топ-30 сборных, а если попадаем туда — то в основном благодаря удачному стечению обстоятельств, а не выстроенной системе?

На мой взгляд, попытка игры вдолгую (создание лиги-конкурента топовым пяти) не слишком целесообразна, космические инвестиции без твёрдой надежды на успех.

Для уверенного чувства патриотизма вполне подходит вариант с работой на экспорт в лучшие лиги и созданием стабильно конкурентной сборной с обоймой из 20-25 сильных игроков.

Побочкой (приятной) будут случаться периодические команды с талантливыми плеядами, которые с абсолютно такой же регулярностью, что и сейчас, будут шуметь в лиге чемпионов — раз в 10 лет. (Смоти схему «Аякса» или любого подобного клуба из нетопового чемпионата).

Предполагаю, что оба варианта развития футбола илилюбого другого спорта несложно обсчитать с точки зрения времени на реализацию, денег и других ресурсов.

В хоккее, кстати, ситуация аналогичная, но, поскольку целевая аудитория намного меньше, там хватает одной лиги — НХЛ. Вторая существенно отстаёт, а дальше вообще ничего нет.