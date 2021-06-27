 

Рассадник коронавируса – Личное мнение

27.06.2021, 10:56, Разное
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С большим удивлением смотрела репортаж из Санкт-Петербурга — глаза на лоб вылезли.

Традиционный ежегодный праздник выпускников школ собрал в этом году почти 50 тысяч человек. Все — сплошь красавицы и красавцы:

https://t.me/lenamiro/9101
Видео: Телеграм

Маски? Социальная дистанция? Перчатки и санитайзеры?

В задницу всё, когда такой повод собраться!

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович несколько дней назад рассказала, что в страну уже проник изменённый вариант индийского штамма коронавируса.

Среди прочих особенностей, Дельта+ стал намного заразнее:

«Достаточно пройти рядом с человеком без маски, чтобы заболеть», — передаёт слова Вуйнович ТАСС.

Народ ограничивают в посещении ресторанов. Грозятся расширить запреты даже на общественный транспорт. Идёт массовая вакцинация под угрозой отстранения от работы.

А в Питере — праздник! Какая там ещё Дельта+, способная заразить всех вокруг?


Фото: Соцсети

Меня всегда возмущает отсутствие логики и последовательности в действиях. Если ты закрываешь границы, то почему тогда прилетают студенты из Индии — где логика?

Если ты запрещаешь посещение ресторана не привитым, а время работы таких заведений ограничивается до 23:00, то почему тогда 50 тысяч человек в обнимку гуляют всю ночь?

Где тут логика? И как простому человеку тогда понять и принять ограничения и смысл вакцинации?

Не потому ли у нас столько антиваксеров, что люди не видят угрозы для себя, когда власти того же Питера спокойно так разрешают массовый праздник?

https://t.me/lenamiro/9085
Видео: Телеграм

Не буду кивать на условный Запад — мы ведь их так не любим, правда? Вот Китай — друг России, почему бы не посмотреть, как у них?

А у них, когда появился коронавирус, всех закрыли. Двери сваркой заваривали, чтобы ни один вирион не просочился!

А у нас, с одной стороны, жестят с ограничениями, а с другой — собирают десятки тысяч людей в одном месте.

Есть хорошее русское выражение: не можешь срать — не мучай задницу, что вполне логично.

Что думаете?

Источник: Лена Миро



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