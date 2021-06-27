 

Захарова оценила слова посла ФРГ в Киеве о страхе войны с Россией

27.06.2021, 10:48, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова посла Германии на Украине Анки Фельдгузен о всеобщем страхе быть в состоянии прямой войны с Россией, сообщила об отличии идеологии стран НАТО.

«На этой фразе немецкого посла очень удобно привести пример отличия мировоззрения РФ от идеологии стран НАТО. По словам немецкого посла, все боятся быть с Россией в прямой войне. То есть дело в страхе», – написала дипломат в Telegram. 

По ее словам, в отличии от США РФ в основу своей национальной политики заложила не страх войны с кем-то, а принципиальный выбор в пользу мира и его поддержания. 

Захарова назвала представителей НАТО нечистоплотными, так как, по ее словам, они своими же руками, используя послов и министров иностранных дел способствовали проведению майдана на Украине, лишили ее суверенитета, а также «обескровили госуправление» и настроили народ страны друг против друга и против его истории. После этого, в НАТО, как отметила Захарова, вспомнили о существующих у них неких правовых ограничениях.

По ее словам, альянсу стоило вспоминать об этом, когда в ведомства Украины они размещали свои спецслужбы, спонсировали и создавали майданы, а также тренировали боевиков.

«Сегодня еще одна мирная жительница Горловки была ранена в результате обстрела со стороны ВСУ. Берлин и Париж опять не заметят? Или будут ссылаться на устав НАТО? Удобная же позиция», – указала дипломат.

Ранее посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что в НАТО «все боятся быть с Россией в прямой войне». По ее словам, Украина не станет членом НАТО в ближайшее время. 



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