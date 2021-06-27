В Москве женщина получила травмы из-за упавшего дерева

СК приступил к доследственной проверке по факту травмирования женщины в результате падения дерева из-за шквалистого ветра в Москве, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – приводит ее слова ТАСС.

Уточняется, что инцидент произошел на территории Измайловского парка вечером 26 июня. В результате шквалистого ветра дерево упало на женщину 1980 года рождения, ее госпитализировали.

Ранее сообщалось, что ветер повалил в Москве 59 деревьев, 26 автомобилей получили повреждения, пострадали три человека.