Умерла актриса из фильма «Двенадцать месяцев» Наталья Попова

Заслуженная артистка России, актриса Наталья Попова скончалась на 73 году жизни в Санкт-Петербурге, сообщили в театре-фестивале «Балтийский дом».

По информации телеканала 78.ru, актриса умерла 26 июня. Причины смерти и дата прощания, не уточняются.

«Кажется, не так давно мы выпустили премьеру спектакля «Восемь любящих женщин», в которой Наталья Ивановна сыграла роль Бабушки. Много говорили, строили планы на будущее. И вот, такое внезапное горе, такая невосполнимая потеря», – сообщили в театре.

Наталья Попова родилась 26 мая 1949 года. В 1972 году закончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Преподавала актерское мастерство в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.

В 1972 году исполнила главную роль в фильме-сказке «Двенадцать месяцев». Также известна по ролям в таких фильмах как «Наш бронепоезд», «Тамбовская волчица», «Врача вызывали?», «Скандальное происшествие», по сериалу «Улица» и другим.