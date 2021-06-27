Не резиновая и тропическая

Как изменился климат в Москве за последние полвека: исследование «Новой».

Москву накрыла аномальная тепловая волна. На этой неделе, 23 июня, был установлен новый рекорд июньской температуры в столице — 34,8 градуса. Городу стоит привыкать к новой норме: установление все новых максимумов жары в течение следующих лет неизбежно, показывает анализ «Новой».

Всю последнюю неделю, с 19 июня, температура в Москве держится на 6–12 градусов выше климатической нормы. Горожане вспомнили про аномальный 2010-й год, когда из-за жары в Подмосковье заполыхали торфяники, столицу окутало смогом, а смертность выросла в 1,5–2 раза.

Установление все новых тепловых рекордов связано с глобальным изменением климата, которое затрагивает и Москву, объясняют климатологи. Постепенное повышение температуры идет по меньшей мере с 1950-х, а в 1990-х ощутимо ускорилось.

Только за последние 10 лет, по подсчетам «Новой», среднегодовая температура в Москве поднялась почти на градус (+0,8 °С). А всего за последние 60 лет — прибавила 2,4 °С. 2020 год в Москве был на 3,1 °С теплее нормы. А в целом по России — на 3,2 °С.

На этот тренд растущей общей температуры накладываются типичные для лета волны жары. В результате температурные рекорды становятся все выше и выше. И в следующие 50–100 лет эта тенденция, скорее всего, не изменится.

К 2050 году максимальная температура в Москве может вырасти еще на 5,5 °С, а среднегодовая температура — на 3 °С, предсказывали ученые цюрихского Института интегративной биологии.

Климат российской столицы станет близким к нынешнему климату Детройта, как в Болгарии или Грузии, но чуть мягче.

«Если летний температурный фон вырастет еще на градус, то естественное летнее трехградусное колебание будет давать в сумме уже убийственное пятиградусное потепление, — объясняет климатолог, завлабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, член-корреспондент РАН Владимир Клименко. — То есть условно в пяти июньских градусах [выше климатической нормы] будет два градуса от глобального потепления, а три — от естественных колебаний».

Будет ли новый 2010-й?

При этом повторения жары 2010 года в Москве ни в этом году, ни в ближайшее десятилетие,скорее всего,не случится. Период возврата таких испепеляющих волн жары для Москвы, по оценкам климатологов, — примерно 32–34 года. Ранее аналогичные аномалии случались в 1972, 1938, 1901 годах.

Более того, несмотря на новые максимумы, средняя температура в этом июне будет вовсе не рекордной в исторической перспективе. Например, жарче было в 1999 году. А за последние 250 лет (в Москве наблюдения ведутся с 1777 года) самым жарким был июнь 1841 года.

«По данным за последние 250 лет,температура лета на всех пяти станциях бывшей Российской империи с двухсотлетними рядами наблюдений — меньше, чем была во времена Пушкина и Гоголя. Меньше, хотя и ненамного», — рассказывает Клименко.

Потепление происходит неравномерно. И именно на территории европейской части РФ в основном теплеют первые шесть месяцев года, то есть зимой и весной.

Все чаще средняя температура не только марта или ноября, но даже декабря становится положительной. Всего, по нашим расчетам, за последние 60 лет средняя зима в Москве потеплела на 3,4 °С, осень и весна — на 2,3–2,9 °С, а лето — только на 1 °С.

«Во всей Центральной и Западной Европе все с точностью до наоборот. Поэтому, в частности, Европа так беспокоится по поводу глобального потепления. В Германии сейчас летом бывает такая жара, которая Москве не приснится в кошмарном сне. Абсолютный максимум температуры в Германии, достигнутый в один год из последних, — плюс 43 градуса. В Москве это 38,4 °С», — объясняет Клименко.

Длительные периоды жары не только разрушительны для инфраструктуры, но и буквально убийственны. Летом 2010 года из-за жары в РФ погибло, по оценке ООН, более 55 тысяч человек.

В Москве смертность резко возрастает, когда максимальные температуры начинают превышать 27 градусов,

говорит эксперт: «Через месяц появятся данные ежедневной и еженедельной смертности, и вы увидите высоченный пик в эту неделю».

Антонина Асанова

—