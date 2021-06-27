Онколог Андрей Базылев назвал наиболее опасные типы рака

Российский онколог Андрей Базылев пояснил о наиболее опасных типах злокачественных опухолей. Избежать критического состояния органов и систем можно, регулярно проходя медицинское обследование.

Рак является одним из наиболее опасных существующих сейчас заболеваний. До сих пор многие его виды плохо поддаются лечению. Кроме того, целый ряд злокачественных новообразований сложно диагностировать на ранних стадиях развития, что особенно усложняет борьбу с онкологией. Российский врач-онколог Андрей Базылев перечислил самые тяжёлые разновидности рака.

По его мнению, наименее поддается лечению опухоль поджелудочной железы. Как и некоторые другие виды, ее клетки способны быстро адаптироваться к выбранной системе лечения и лекарственным средствам. Аналогичная ситуация наблюдается и с различными саркомами, способными приспосабливаться к методам терапии. Тяжело бороться также с раком печени или желчного пузыря, трудно диагностируемых и стойких против медикаментов.

Устранить смертельную опасность для жизни можно только применяя самые современные технологии. Так, благодаря именно им удалось сделать более успешным лечение злокачественных опухолей желудочных тканей. Для того, чтобы не допустить крайних форм осложнений рака, как пишет “Политэксперт”, следует внимательно относиться к собственному здоровью, регулярно проводя полное обследование организма.

Источник: politexpert.net