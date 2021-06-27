 

Сельдерей и петрушка могут вызвать ожог на коже человека

27.06.2021, 10:24, Разное
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Российский биолог Екатерина Баранова пояснила о необычных свойствах зелени. Как оказалось, петрушка и сельдерей способны вызвать на коже человека ожог.
Пряные травы, салат и другие виды зелени насыщают организм витаминами и микроэлементами, необходимыми для сохранения здоровья. Однако в некоторых их видах есть и большие концентрации таких природных веществ, которые могут нанести вред. Так, негативный эффект способны вызвать обычные петрушка и сельдерей.

Об этом пояснила российский биолог Екатерина Баранова. По утверждению кандидата наук, при сборе этих видов салатной зелени можно получить ожоги. Причем неприятный эффект на кожу оказывается и при несоблюдении правил безопасности при обработке пряных листьев на кухне.

Екатерина Баранова, выступая в эфире телеканала “Россия-1”, сравнила ожоги от петрушки и сельдерея с травмами, которые наносит коже контакт с борщевиком. При том, что человек может даже не сразу заметить их, от веществ, содержащихся в этих растениях, нарушается пигментация и появляются неприятные ощущения.

Стоит отметить, что подобный эффект оказывает и цветок лютик. В случае попадания его сока в глаза, как пишет “Ньюинформ”, пострадавший при отсутствии своевременной помощи может даже ослепнуть.

Источник: newinform.com



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