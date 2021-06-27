В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось более 745 тыс. человек

“По состоянию на 26 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 745 687 человек”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1884023998427363

26 июня в Украине работало 100 центров вакцинации, в которых, в частности, прививают украинцев из листа ожидания вакцинации.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 27 июня в Украине первую прививку от коронавируса получили почти 1,9 млн человек, а вторую – 572, 3 тыс. украинцев.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—