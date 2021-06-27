“Нах…й гомофобию!” Победитель “Евровидения 2021” Дамиано Давид взасос целовался с гитаристом своей группы

“Равные права для ЛГБТ-сообщества! Мы думаем, что каждому должно быть позволено делать такое без всякого страха! Мы думаем, что каждый должен быть полностью свободен, чтобы – мать твою! – быть тем, кто он есть! Спасибо, Польша! Любовь всегда права!” – прокричал со сцены 22-летний певец.

Судя по аплодисментам и крикам, посетители концерта с восторгом восприняли выходку Давида.

Видео итальянец разместил на официальном Instagram-аккаунте группы. На данный момент ролик набрал больше 1,8 млн просмотров и свыше 20 тыс. комментариев.

В комментариях практически все подписчики благодарят Дамиано за поступок, называют его “легендой, делающей историю.

“Нах…й гомофобию, нах…й дискриминацию, любовь всегда права!” – написал в комментариях барабанщик группы Итан Торкио.

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Контекст:

Дамиано Давид родился 8 января 1999 года в Риме. Учился в лицее, но бросил учебу ради музыкальной карьеры. С 15 лет выступает на профессиональной сцене.

В 2017 году Måneskin заняла второе место в итальянской версии шоу X Factor. В 2021 году группа победила на фестивале в Сан-Ремо – итальянском национальном отборе на “Евровидение 2021”.

22 мая Måneskin победили на “Евровидении 2021”.

Несмотря на молодость, 22-летний Давид является одним из самых высокооплачиваемых рок-музыкантов в Италии.

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