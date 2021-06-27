 

62-летняя Мадонна засветила грудь, выступая в гей-клубе

27.06.2021, 10:22, Новости дня
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Артистка исполнила несколько своих хитов и станцевала на барной стойке. В клуб знаменитость приехала вместе со своей дочерью Лурдес.

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Публикация от Madonna (@madonna)

Фото с выступления опубликовал Instagram-аккаунт rumor_has_it____.

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Публикация от Сплетни прямиком из закулисья (@rumor_has_it____)

Артистка также опубликовала еще один ролик в честь месяца прайда.

“Это видео было снято с любовью и гордостью, чтобы напомнить людям, что уже можно перестать бояться. Настоящая смелость – это сопротивление всем, кто пытается заставить нас чувствовать себя не такими, какие мы есть. Мы не хотим привилегий, мы хотим равные права!”, – пишет Мадонна.

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Публикация от Madonna (@madonna)

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в “Книгу рекордов Гиннесса” как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она неоднократная обладательница премий “Грэмми”, “Золотой глобус”, BRIT Awards.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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