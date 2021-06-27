В мире сделали 2,89 млрд прививок от COVID-19 – данные Bloomberg

Вакцинация стартовала в 180 странах. Последний показатель составлял примерно 43,6 млн доз в день.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (1,1 млрд доз);

страны Евросоюза (350,5 млн доз, полностью вакцинированы 31,5% населения);

США (322,1 млн доз, полностью вакцинированы 45,8% населения);

Индия (321,1 млн доз, полностью вакцинированы 4% населения);

Бразилия (95,2 млн доз, полностью вакцинированы 12,1% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (69,8%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 27 июня в стране сделали почти 2,5 млн прививок от COVID-19, первую дозу получили почти 1,9 млн человек, завершили вакцинацию 572,3 тыс. украинцев.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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