 

В мире сделали 2,89 млрд прививок от COVID-19 – данные Bloomberg

27.06.2021, 10:22, Новости дня
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Вакцинация стартовала в 180 странах. Последний показатель составлял примерно 43,6 млн доз в день. 

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (1,1 млрд доз);
страны Евросоюза (350,5 млн доз, полностью вакцинированы 31,5% населения);
США (322,1 млн доз, полностью вакцинированы 45,8% населения);
Индия (321,1 млн доз, полностью вакцинированы 4% населения);
Бразилия (95,2 млн доз, полностью вакцинированы 12,1% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (69,8%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 27 июня в стране сделали почти 2,5 млн прививок от COVID-19, первую дозу получили почти 1,9 млн человек, завершили вакцинацию 572,3 тыс. украинцев.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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