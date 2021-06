Instagram тестирует функцию, которая позволяет публиковать фото и видео с компьютера

Представитель Facebook Кристин Пай сказала, что многие пользователи заходят в Instagram со своих компьютеров.

Чтобы улучшить процесс использования соцсети на ПК компания решила протестировать возможность создавать посты для ленты в Instagram через настольный браузер.

Одним из первых такую функцию увидел консультант из социальных сетей Мэтт Наварра. 24 июня он опубликовал в Twitter серию скриншотов, показывающих, как функция будет работать на ПК.

На них видно, что пользователи могут выбирать соотношение сторон изображения, применять встроенные фильтры и использовать основные параметры редактирования в браузере.

More screenshots of creating + publishing posts via https://t.co/3QaHTLlqBE pic.twitter.com/G5mptOhN06

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 24, 2021

