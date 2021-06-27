Клавиатуры для ноутбуков от Parts-Plus – удобство, надежность и высокое качество

27.06.2021, 10:14, Рекомендуем

Теги: Интернет, Технологии

Ноутбуки вполне заслуженно все больше пользуются популярностью у пользователей, поскольку, благодаря компактным размерам и небольшому весу, эргономичны и сопровождают своих владельцев повсюду. При этом возможности современных ноутбуков не уступают стационарным персональным компьютерам.

Интернет-магазин Parts-Plus предлагает большой выбор запчастей и дополнительных комплектующих для ноутбуков всех ведущих производителей с доставкой в любую точку страны и ближнего зарубежья.

Замена клавиатуры – особенности выбора

Частое пользование клавиатурой ноутбука нередко приводит к выходу ее из строя. Чтобы не менять весь ноутбук, производители разработали специальные клавиатуры для замены, однако перед покупкой этой (довольно дорогой) детали, необходимо узнать правильные критерии выбора.

Устройство клавиатуры

Разберемся сперва в принципе работы клавиатуры для ноутбука.

При нажатии на определенную клавишу срабатывает замыкание напряжений, проходимых горизонтальными и вертикальными линиями под клавишами, и сигнал передается в контролер клавиатуры. Он фиксирует замыкание, определяя клавишу, присваивает ему определенный ASCII код и передает процессору на обработку. Кроме того, специальный буфер клавиатуры хранит последовательность данных при быстром наборе, давая процессору время на обработку. На все это уходит доли секунд, и пользователь даже не замечает разницу между временем нажатия и моментом отображения символов на экране.

Главные параметры, учитываемые при выборе

Учитывая высокую стоимость клавиатуры для ноутбука, самое верное решение – доверить выбор специалистам, ведь для каждой модели нужна уникальная клавиатура.

Они различаются по:

размерам – диагональ ноутбуков варьируется в пределах от 10 до 20 дюймов;

разъемам – у каждой модели размеры разъемов отличны от других;

функционалу.

Чтобы не ошибиться с выбором, лучше всего приобрести оригинальную встраиваемую деталь, разработанную специально для этой модели. Однако высокая цена часто заставляет покупателей искать альтернативный вариант.

В каталоге интернет-магазина Parts-Plus обязательно найдется клавиатура для ноутбука , которая подойдет Вашей модели, как в оригинальном исполнении, так и совместимая и более доступная по цене.

В некоторых случаях удачным выходом может стать внешняя клавиатура, которую можно подключить к ноутбуку через USB разъем, или беспроводные аналоги, подключаемые через блютуз.

Преимущества покупки клавиатуры в интернет-магазине Parts-Plus

Parts-Plus – это специализированный интернет-магазин, серьезно подходящий к вопросам поставок и реализации качественной и сертифицированной продукции от ведущих мировых производителей. Заказывая клавиатуру для ноутбука в Parts-Plus, вы получаете:

удобство выбора из большого ассортимента, за счет грамотно составленного каталога;

возможность покупки в один клик;

доступные цены и дополнительные скидки при оптовых заказах;

высококлассное обслуживание персональным менеджером, обеспечивающим ответы на возникающие вопросы и быструю доставку заказа;

возможность отсрочки платежа или кредитного лимита для постоянных клиентов;

гарантия на любой товар, приобретенный в магазине.

Выбирая компанию Parts-Plus, вы получаете удобство, надежность и высокое качество продукции.