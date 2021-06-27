Пушков оценил шансы на прекращение дел против Ассанжа в США

Признание ключевого свидетеля по делу против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в даче ложных показаний не повлияет на уголовное преследование журналиста в США, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

«Конец дела Ассанжа? Из-за такой мелочи, как отказ ключевого свидетеля от своих показаний? Ни за что США не прекратят дело против Ассанжа», – написал Пушков в Telegram.

В качестве примера он привел случай со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Он напомнил о свидетельствах и экспертизах, показывающих, что погибший находился под воздействием наркотических препаратов на момент смерти. Однако «посадили на 22 года невиновного полицейского, потому что этот приговор продиктовала политика».

«Так что, увы, но надежды на то, что США прекратят преследование Ассанжа, – наивные надежды», – заключил Пушков.

Ранее один из свидетелей обвинения по делу в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа исландец Сигурдур Инги Тордарсон заявил, что дал против него ложные показания.

В феврале американская сторона подавала апелляцию на отказ в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Британии, его защита попросила суд о дополнительном времени, чтобы ответить. Американские правозащитники призвали Минюст США прекратить преследование Ассанжа, обвинения против которого «угрожают свободе прессы, потому что большая часть деятельности, описанной в обвинительном заключении, является обычной для журналистов».

В США против Ассанжа были выдвинуты 18 обвинений, ему грозит до 175 лет тюрьмы. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла дело против Ассанжа «тотальным позором». Газета The New York Times сообщала, что администрация 46-го американского президента Джо Байдена намерена добиваться экстрадиции Ассанжа из Британии в США.