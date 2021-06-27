В Роспотребнадзоре оценили опасность штамма «дельта плюс»

Об индийском штамме коронавируса «дельта плюс» известно лишь то, что он более заразен, чем оригинал, однако говорить об его уровне опасности пока сложно, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Сказать, насколько опасен индийский штамм, пока сложно. В настоящее время ясно только, что он более заразный. Один заболевший в Индии, например, мог заразить шестерых», – цитирует ТАСС специалиста.

По ее словам, резкие подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ могут возникнуть именно из-за этого при несоблюдении противоэпидемических мер. Она уточнила, что расслабляться сейчас нельзя и следует как можно скорее вакцинироваться от COVID-19.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что штамм коронавируса «дельта плюс» поражает «очень много клеток». Она рассказала, что им можно заразиться, даже если просто пройти мимо инфицированного без маски. Она также отметила, что вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител, прививка не может нанести какой-то вред из-за их наличия.