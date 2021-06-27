 

В центре «Фобос» рассказали, когда спадет жара в Москве

27.06.2021, 9:50, Новости дня
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Жара в Москве спадет ко вторнику, на следующей неделе температура установится в пределах плюс 23-25 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В Москве постепенно начнет становиться все прохладнее и прохладнее, это понижение температуры будет сопровождаться грозами», – цитирует РИА «Новости» Синенкова.

По его словам, в понедельник еще продержаться высокие температуры – до плюс 33 градусов. «Во вторник уже максимальная температура плюс 25, а в четверг, пятницу и субботу в пределах плюс 23-25 градусов», – сказал Синенков.

Также он отметил, что в понедельник и вторник ожидаются кратковременные дожди с грозами, а в среду, четверг и пятницу будет без существенных осадков. В субботу снова ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В субботу в Москве была зафиксирована рекордная для 26 июня жара, таким образом, за неделю побит четвертый температурный рекорд.



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