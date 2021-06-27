26 июня оккупанты на Донбассе открывали огонь 15 раз, погиб украинский военный – штаб ООС

“Вблизи населенного пункта Пески противник трижды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов”, – говорится в сообщении.

В результате обстрела украинский военный получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

“Неподалеку Гнутово враг дважды обстреливал украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров. В районе Талаковки противник открывал огонь из минометов 120-го калибра. У Красногоровки российские оккупанты трижды обстреливали наши позиции по артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В направлении Новомихайловки вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у Старогнатовки – из стрелкового оружия. Вблизи Новгородского враг обстреливал украинских защитников из вооружения БМП-1”, – сообщили в штабе.

В районе Золотого-4 оккупанты дистанционно заминировали территорию минами ПОМ-2.

“У Широкино российские оккупанты обстреливали наших военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Красногоровки был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10″ с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами радиоэлектронной борьбы”, – добавили в пресс-центре.

По состоянию на 7.00 27 июня на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

“Вблизи поселка Шумы враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/2032986013507836/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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