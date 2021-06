Ломаченко победил в бою с японцем Накатани

В первом раунде Ломаченко получил рассечение после столкновения головами, в пятом Накатани побывал в нокдауне.

Украинец доминировал во всех раундах и победил техническим нокаутом в девятом раунде. Рефери остановил бой после затяжной атаки Ломаченко.

Destruction all the way up until an incredibly convincing stoppage. *

Yup, @VasylLomachenko looks healthy and back to form.#LomaNakatani | ESPN+ pic.twitter.com/IM0blPPpct

— Top Rank Boxing (@trboxing) June 27, 2021

Контекст:

Свой последний поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Ломаченко провел с американцем Теофимо Лопесом в октябре прошлого года. Он продлился все 12 раундов. По единогласному решению судей, победу одержал Лопес: 116:112, 119:109, 117:111. После этого он стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, WBC и IBF (первые три пояса ранее принадлежали Ломаченко).

Ломаченко отказался признавать проигрыш Лопесу по очкам. Американец в свою очередь сказал, что не собирается давать реванш Ломаченко. Это было второе поражение в карьере украинца: в марте 2014 года он уступил мексиканцу Орландо Салидо, тоже по решению судей.

