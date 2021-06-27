В Украине за прошлые сутки сделали 43,7 тыс. прививок от коронавируса

22 328 человек получили первую дозу препарата, 21 332 украинца получили вторую дозу и завершили вакцинацию.

“С начала прививочной кампании привито 1 893 839 человек, из них получили одну дозу 1 893 837 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) – 572 298 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 466 135 прививок”, – сообщили в Минздраве.

26 июня в Украине прививки делали 300 мобильных бригад, работали 416 прививочных пунктов и 100 центров вакцинации.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1884023998427363

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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