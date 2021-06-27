Совершившие каминг-аут россияне получат из фонда Сороса по тысяче долларов

Джордж Сорос объявил о старте кампании «Я россиянин и я гей».

С 1 июля 2021 года каждому гражданину России, который публично признается в своём гомосексуализме, будет выплачено по тысяче долларов США.

– Я всей душой люблю Россию и русских. Это великая страна и великий народ. Мне очень обидно, что сегодня миллионы россиян не могут публично объявить о своих сексуальных предпочтениях. Они вынуждены жить в постоянном стрессе, что их гомосексуальность получит огласку. Поэтому я готов заплатить по тысяче долларов каждому гражданину России, который совершит каминг-аут. Публикуйте посты в социальных сетях, записывайте видео, выступайте по телевидению – мы заплатим вам в любом случае. Западу сегодня как никогда нужна свободная Россия, а гомофобия и свобода – это вещи взаимоисключающие. Я глубоко убеждён, что когда россияне увидят, сколько геев среди политиков, учёных, актёров и бизнесменов, они изменят своё отношение к ЛГБТ, – заявил Сорос.

Подать заявление на получение выплаты граждане смогут на официальном сайте фонда Сороса. Принять участие в кампании пока смогут только совершеннолетние россияне, но в ближайшее время такая возможность сможет появится и у граждан моложе 18 лет.

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