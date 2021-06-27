 

Пьяный пассажир устроил драку в Домодедово из-за длинных волос у парня

27.06.2021, 8:52, Новости дня
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Пьяный мужчина во время рейса Сочи-Москва пристал к молодому человеку из-за его длинных волос, а после посадки в аэропорту Домодедово конфликт перешел в потасовку.

По данным телеканала Рен ТВ, драка началась, когда пассажиры покидали борт самолета. На кадрах видно, как девушка юноши пытается оттолкнуть ногами дебошира, который повалил его на асфальт.

Отмечается, что охрана так и не подошла к месту инцидента, мужчин разнимали очевидцы. Однако как только зачинщик потасовки встал на ноги, тут же продолжил преследовать парня.

Правоохранители начали проверку по факту произошедшего. Устроившему драку мужчине может грозить уголовное наказание.

Ранее из-за драки двух уроженцев Киргизии, которые не поделили место на борту, самолет не смог вылететь из Санкт-Петербурга в Москву. 



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