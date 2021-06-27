Россияне назвали отложенную на летний отдых сумму

Почти каждый третий (30,5%) путешественник по РФ готов выделить от 40 до 60 тыс. рублей на отдых текущим летом, выяснили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Еще 23,5% опрошенных намерены потратить на внутренний туризм 20-40 тыс. рублей. Каждый девятый (11,5%) отложил от 60 до 80 тыс. рублей, передает RT.

Минимальный бюджет до 20 тыс. рублей заложили 5,8% россиян, а 3,9% респондентов выразили готовность выделить 80-100 тыс. рублей на каждого человека.

На путешествие за границу каждый пятый турист (21,5%) рассчитывает потратить от 40 до 60 тыс. рублей на каждого путешественника. При этом 15,4% намерены уложиться в 60-80 тыс. рублей. Еще больше (80-100 тыс. рублей) отложили 6% россиян.

По меньшей мере 12% опрошенных потратят этим летом сумму пределах 20-40 тыс. рублей на каждого отдыхающего, а 0,8% туристов отказываются тратить на это более 20 тыс. рублей.

Ранее эксперт Наталия Пшеничникова рассказала, когда финансово не выгодно идти в отпуск.