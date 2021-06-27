Ученые рассказали об уникальной способности клеток эмбриона к “обнулению” биологического возраста

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого обнаружили особенную способность эмбриональных клеток к “обнулению” биологического возраста. По мнению исследователей, результаты открытия могут стать предпосылкой для разработки в будущем особых “омолаживающих” методик.

В процессе исследования ученые, представляющие Гарвардский университет (США), использовали так называемые “эпигенетические часы”, чтобы отследить старение клеток эмбрионов лабораторных мышей. Исследователи обнаружили, что после этапа оплодотворения и в период первых стадий деления зародыша возраст эмбриональных клеток практически не претерпевает изменений. Но по истечении 4,5 – 10,5 дней развития, сопряженных с имплантированием эмбриона в стенку матки, показатель биологического возраста клеток резко снижается и возвращается к “исходной точке”, откуда, по мнению специалистов, стартует новый медленный путь старения.

Как объяснили ученые, ход времени вызывает старение каждой клетки. Такая динамика обусловлена процессом укорочения концевых участков хромосом, а также накоплением в ДНК массы химических меток, называемых эпигенетическими модификациями. Разный возраст характеризуется различным набором таких меток, и генетики используют их в качестве “эпигенетических часов”, считая данные метки объективными показателями клеточного старения. В свою очередь, слияние клеток половой линии, также подверженных возрастному старению, провоцирует генерацию молодых зародышевых клеток, вызывающую формирование молодого организма.

Представители мировой науки уже давно высказали предположение, что в определенном промежутке процесса оплодотворения клетки или сразу по его завершению происходит омоложение клеток с полным “обнулением” их биологического возраста. Это фактически и подтвердили результаты исследования гарвардских генетиков, однако до сих пор неясен подробный механизм этого процесса. Также под вопросом находится и факт аналогичного “обнуления” зародышей у людей.

Впрочем, хотя подобные эксперименты с участием жителей планеты запрещены, исследователи практически уверены, что в человеческом организме происходят абсолютно подобные процессы. Исследование же подробного механизма омоложения клеток на ранних этапах развития генетики считают крайне важной миссией, ведь её успешный исход даст шанс для создания эпигенетической терапии для полного омоложения человеческого организма. Материалы научной работы были опубликованы в Science Advances.

Источник: naked-science.ru