 

В Украине за сутки подтвердили 450 новых случаев COVID-19

27.06.2021, 8:26, Новости дня
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Умерло за сутки 17 человек, выздоровело 1097 пациентов , а 529 – госпитализированы.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях”, – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 2 233 996 человек, умерло 52 286 человек, выздоровело 2 163 069 пациентов.

26 июня в Украине провели 25 828 тестирований на коронавирус, из которых 13 926 – методом ПЦР, 2966 – методом ИФА, а также 8936 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине сделали уже почти 10,8 млн ПЦР-тестов на COVID-19.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1884015038428259

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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