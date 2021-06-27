 

Московские пенсионеры устроили драку у мусорного контейнера за просроченные коды активации Windows 10

27.06.2021, 8:04, Разное
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Московским полицейским пришлось разогнать толпу пенсионеров, которые устроили драку за просроченные коды активации Windows 10 и Microsoft Office.

Инцидент произошел возле магазина «М.Видео» у Садового кольца, где в мусорные контейнеры регулярно выбрасывают списанную технику и лицензионные ключи.

Толпа пенсионеров устроила давку, которая позже переросла в драку. В результате в больницу отправили троих мужчин с ушибами и вывихами.

– Ужас какой, как звери просто пришли, когда услышали про выброс ключей от Windows. На прошлой неделе выбросили коды погашения PS Plus, так там цивилизованные люди пришли и спокойно забрали, а тут драку устроили, сразу видно низкую культуру пользователей Microsoft, — заявил один из работников сети.

Также в соседний контейнер были выброшены нереализованные телефоны Xiaomi, но никто из пенсионеров их трогать не стал.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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