«Отряды Путина» провели спецоперацию по освобождению Бритни Спирс

Штурмвождь общественной организации «Отряды Путина» Галина Бородулина сообщила об успешном завершении спецоперации «Силиконовый тайфун», в ходе которой из домашнего заключения была освобождена американская певица Бритни Спирс. Штурм особняка, где держали пленницу, занял менее одного часа.

Операцию спланировала инициативная группа пенсионеров, ранее служивших в Комитете государственной безопасности и ГРУ, а ныне являющихся членами общественной организации «Отряды Путина». Рано утром, в 6:40 по местному времени, двое пенсионеров сумели захватить фургон мороженщика, взломав замок при помощи советского штангенциркуля. В 8:10 фургон подъехал к особняку, принадлежащему Джеймсу Спирсу, в котором он содержал взаперти свою дочь. Мужчина вышел из дома и подошёл к фургону, чтобы купить пломбир. Пока один из членов «Отрядов» под видом мороженщика отвлекал его внимание, другой член организации оглушил отца певицы карданным валом от трактора «Беларусь», после чего начался штурм особняка. Горничная, садовник и двое малолетних племянников Бритни Спирс были обезврежены и заперты в подвале, а саму певицу спасли и в багажнике посольского автомобиля вывезли в Москву.

– Мы потребовали от отца Бритни освободить бедняжку. Он не послушался, а надо было. С нами шутки плохи. Теперь мы её отпаиваем чайным грибом и откармливаем варениками, а то она вон какая худющая. Сейчас Бритни в безопасном месте, на даче Настасьи Егорьевны под Липецком. Её коварные родственники никогда её не найдут. А один из наших заслуженных бойцов, Пётр Фомич, лично участвовавший в штурме особняка, даже сделал ей предложение и готов стать отцом её детей, – рассказала Галина Бородулина.

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