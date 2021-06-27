Зеленского раскритиковали за «вызов на ковер» в MI-6

Президент Украины Владимир Зеленский в отношении Белоруссии исполняет директивы британской разведки, сообщил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.

Он считает, что к Украине не относятся всерьез на международной арене. По его словам, это можно увидеть на примере общения Зеленского с руководителем британской разведки MI-6 Ричардом Муром, передает РИА «Новости» со ссылкой на NewsOne.

Кива сказал, что Зеленского «вызывали на ковер спецслужбы Британии». Депутат заявил, что «так это было и выглядело». Президенту Украины «давали четкие директивы и установки в отношении позиции Украины к Белоруссии». После визита Зеленского в Великобританию Украина прекратила дипломатические и экономические отношения с Белоруссией, хотя «фактически белорусы всегда подставляли плечо» украинцам, «помогали в сложных вопросах», сказал Кива. Он подчеркнул, что такая позиция не поддается никаким оправданиям, поскольку не отвечает интересам Украины.

Напомним, Зеленский подтвердил «встречу в офисе MI-6». По его словам, беседа строилась в основном вокруг помощи Украине в защите территориальной целостности государства в части работы украинских СМИ.