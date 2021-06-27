 

Пожилой житель Тюмени едва не утонул в луже

27.06.2021, 6:56, Новости дня
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В Тюмени из-за коммунальной аварии затопило проезжую часть, после чего там образовалась лужа, в которую угодил прохожий пенсионер, сообщают местные СМИ.

Авария произошла на улице Газовиков, 49, мужчина шел по тротуару, который затопило, он не смог сам выбраться из водоема, его спасли прохожие, пишет 72.ru.

«Шел дедушка по тротуару, оступился и начал тонуть. Хорошо, что к нему подбежал молодой водитель такси. Он ринулся спасать дедушку, из-под воды была видна только крутка, она надулась пузырем. Пенсионер нахлебался воды, но от вызова скорой помощи отказался», – отметила порталу очевидец Елена Станиславская.

Она сняла происшествие на видео.

 

В администрации Тюмени подтвердили информацию об аварии. При этом рабочие приехали устранять аварию к 10.00 по местному времени, хотя жители звонили в коммунальные службы с раннего утра.



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