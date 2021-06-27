Голый мужчина попытался забросать полицейских пивными бутылками в Петербурге

В ночь на 26 июня полиция Санкт-Петербурга задержала неадекватного молодого человека, который, возможно, находился в состоянии наркотического опьянения, сообщают СМИ.

Как информирует РЕН ТВ со ссылкой на городское сообщество, задержать его удалось «с большим трудом». «Абсолютно голый парень начал свой вечер с того, что разбил окно продуктового магазина, влез в помещение и забрался на холодильник», – сказано в сообщении.

Когда приехали полицейские, он «грохнулся на пол», получив «серьезные увечья». Мужчина «попытался забросать полицейских пивными бутылками». Он был задержан, причем наручники надели не только на запястья петербуржца, но и на лодыжки. Ему грозит наказание как минимум по двум статьям УК – хулиганство и нападение на сотрудников правоохранительных органов.