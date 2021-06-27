Совсем евреи с глузду съехали)))

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Израильский мафиози обвиняет Путина: «украл у меня тонну кокаина»

25 июня 2021,

Фото Stanislavskyi /Shutterstock.com

Еще 15 лет назад богатство президента РФ оценивалось наблюдателями в 40 миллиардов долларов. Было также много публикаций, как он начинал его «копить».

Независимые исследователи биографии президента собрали показания очевидцев и документы, касающиеся работы будущего президента в мэрии Санкт-Петербурга, сначала помощником мэра Собчака, потом председателя отдела по внешним связям. Если кратко рассказывать эту историю, то в 90-е годы в городе существовал криминальный союз бандитов, бизнесменов и чиновников — не последнюю роль в нем играл Владимир Путин.

Мафиози получали от Путина разрешения, лицензии, юридическую помощь. Криминальные деньги «отмывались» через экспорт нефтепродуктов через порт. На этой нелегальной деятельности сколачивались состояния.

Любопытную статью публикует сегодня сайт «Мако». Житель Бат-Яма Шем Тов Михтави был известным преступником в конце прошлого века. Он рассказал изданию, что договорился о перевозе тонны кокаина из Центральной Америки в Россию через Петербург. В Колумбии корабль не досматривали благодаря связям чиновников в питерской мэрии, а потом кокаин стоимостью полмиллиарда долларов просто исчез. Михтави считает, что в этом участвовал Путин, который присвоил кокаин и деньги. Он написал об этом даже в книге «Операция «Акапулько», которая недавно опубликована.

Шем Тов Михтави утверждает, что груз должен был прибыть в контейнере в Санкт-Петербург, а оттуда попасть в Нидерланды к двум крупнейшим торговцам кокаином в Европе. Само судно содержало около 18 тонн говядины и картофеля, а также хорошо замаскированный под консервы кокаин. В порту Выборга груз арестовали.

После ареста контейнер был конфискован муниципалитетом Санкт-Петербурга, и, как предполагает Михтави, продан в Швейцарию и Германию.

«Сегодня я не боюсь Путина. Я 69-летний пенсионер, что Путин уже может со мной сделать? Отравить меня?» — говорит Михтави.



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