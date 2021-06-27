Ученые презентовали концепцию мобильной атомной “батарейки” мощностью 10 МВт

Американские исследователи на страницах одного из зарубежных изданий представили концепцию мобильной “батарейки”, которая представляет собой модульный ядерный реактор малой мощности. Большим преимуществом разработки является возможность её быстрой транспортировки и установки для выработки тепловой и электрической энергии.

Отправной точкой научной работы ученых, представляющих Массачусетский технологический институт, стало стремление разработчиков к поиску альтернативных источников энергии. В рамках данного курса атомная энергия по-прежнему рассматривается в качестве жизненно важной составляющей в вопросе декарбонизации промышленного производства и жизнедеятельности населения планеты. Очередным шагом в этом направлении стал фактор перехода от проектирования небольших реакторов мощностью в 100-300 МВт к созданию концептов малых агрегатов, по мощности в десятки раз уступающие упомянутым. Как предполагается исследователями, подобные реакторы будет реально изготавливать на предприятиях как полностью готовый к использованию продукт с возможностью его перевозки в стандартных контейнерах длиной в 40 футов (около 12 метров).

Согласно концепции специалистов, полная защита от внедрения в зону реактора и от вероятных вредных выбросов будет реализована посредством специальных металлоконструкций, при этом реактор оснастят системой пассивного охлаждения. Примечательно, что для возможности эксплуатации мобильной “батарейки” даже не потребуется возведение специальных зданий – представители предприятия-изготовители доставят и установят её, с последующим демонтажом и транспортировкой в случае необходимости ремонта или для утилизации по истечению срока эксплуатации. Немаловажным фактором безопасности при этом является то, что установка реактора производится на отметку ниже уровня земной поверхности. Разработчики отметили, что именно такой способ монтажа обусловливает основные затраты времени на установку.

Ученые заверили, что мобильные “батарейки” будут удобны в использовании как в отдаленных регионах Земли, так и в условиях большой плотности населения в стандартных населенных пунктах. Процесс ввода в эксплуатацию, согласно плану разработчиков, потребует минимальных сроков и не будет весьма дорогим. Уже на ближайшую перспективу анонсируется испытание прототипа при нормальных условиях эксплуатации, после чего эксперты проведут его экстремальное тестирование в аварийном режиме. Резюмируя, разработчики отметили, что после всех успешных испытаний компактные мини-реакторы будут оперативно запущены в индустриальное производство. Материалы научной работы были опубликованы на ресурсе scitechdaily.com.

Источник: 3dnews.ru