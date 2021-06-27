Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Брянской области

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27.06.2021, 5:58, Новости дня
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Обязательная вакцинация из-за роста заболеваемости COVID-19 введена в Брянской области для работников здравоохранения, соцзащиты, торговли, банков общественного питания и других групп населения.

«На территории Брянской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. Для противодействия дальнейшему распространению коронавирусной инфекции Постановлением Главного санитарного врача №4 от 26.06.2021 вводится обязательное вакцинирование граждан», – передает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Уточняется, что постановление касается жителей области, занятых в торговле, в сфере общественного питания, отделениях финансовых организаций и почтовой связи; многофункциональных центрах, общественном транспорте; образовании, здравоохранении соцзащите.

Так же оно касается работающих в сфере ЖКХ и энергетики, сфере культуры и досуга, массового спорта.

Отмечается, что привиться должны также государственные и муниципальные служащие, работники органов власти Брянской области и подведомственных организаций.

Добавляется, что вакцинироваться можно в 33 медицинских организациях, где развернуты 66 прививочных пунктов. Они работают с 8.00 до 20.00. Ежедневно с 12.00 до 19.00 открыты прививочные пункты в торговых центрах «БУМ-Сити» и «Аэропарк», говорится в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с понедельника еще в восьми регионах РФ для некоторых групп населения будет введена обязательная вакцинация.

Напомним, на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте. При этом положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации.



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