Скорая помощь столкнулась с Kia на светофоре в Крыму
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В Симферополе в результате ДТП с участием скорой помощи пострадали четыре человека, информирует пресс-служба МВД по Крыму.
ДТП произошло на перекрестке – столкнулись Kia и автомобиль скорой помощи, который ехал на запрещающий сигнал светофора с включенным спецсигналом. Пострадали водитель скорой, фельдшер, пациент и его родственник, все они доставлены в больницу, передает РИА «Новости».
Смотреть комментарии → Комментариев нет