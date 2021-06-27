Скорая помощь столкнулась с Kia на светофоре в Крыму

В Симферополе в результате ДТП с участием скорой помощи пострадали четыре человека, информирует пресс-служба МВД по Крыму.

ДТП произошло на перекрестке – столкнулись Kia и автомобиль скорой помощи, который ехал на запрещающий сигнал светофора с включенным спецсигналом. Пострадали водитель скорой, фельдшер, пациент и его родственник, все они доставлены в больницу, передает РИА «Новости».