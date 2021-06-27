В результате стрельбы в США погибли три человека

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27.06.2021, 5:58, Новости дня
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В Уинтропе (Массачусетс, США) произошла стрельба, три человека убиты, включая нападавшего, сообщили в местной полиции.

В полицию поступило сообщение о том, что большой грузовик врезался в здание. Также сообщалось о стрельбе. На месте инцидента полицейские обнаружили двоих с огнестрельными ранениями. Правоохранители открыли стрельбу по подозреваемому. В результате тот был ранен. Его госпитализировали, но спастине смогли. Кроме того, погибли и «двое пострадавших», передает РИА «Новости».



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