Альянс стал крепче: Американский генерал назвал жесткий способ избежать конфликта с РФ

24.06.2021

Москва не прекращает провокации из-за недостаточно жесткого ответа на прошлые случаи нарушения норм международного права.

Россия не перестанет дестабилизировать ситуацию вблизи украинских границ, невзирая на нынешние санкции Запада, «пока ее не остановят». Об этом на конференции от Германского фонда Маршала в Вашингтоне заявил экс-командующий войсками США в Европе Фредерик «Бен» Ходжес, — передают Экономические Новости со ссылкой на сайт ЛИГА.

Он считает, что Москва не прекращает провокации из-за недостаточно жесткого ответа на прошлые случаи нарушения норм международного права.

«Да, Альянс стал крепче. Мы защитили себя лучше внутри НАТО и ввели санкции, но мы точно не изменили поведение Кремля, который с 2008 года (в Грузии) делает то, что делает. Я думаю, что они остановятся только, когда их остановят», – подчеркнул генерал-лейтенант армии США в отставке.

Ходжес уверен, что жители РФ не только не отступятся от агрессивного поведения и экспансии, но и пойдут вперед: «И я полагаю, что, к несчастью, именно это будет происходить в Украине летом. Лето будет горячее. И не только из-за погоды. В частности, вокруг Азовского моря».

Ходжес заявил, что несмотря на заявления Кремля об отводе накопленных весной близ Украины сил, «никто выше сержанта по рангу ни на секунду не верит в это».

«Думаю, они не отказались от планов на Мариуполь и Бердянск. Одесса также в «меню»; возможно, не в этом году, но в следующем. Зависит от их уверенности. Пока что они правы, когда верят в то, что мы ничего не предпримем в ответ. Это вызов нам. Убедить их, что мы готовы», – сказал военный эксперт по евробезопасности.

Он посетовал на то, что «слишком многие» в Берлине, Париже, Брюсселе, Гааге «и даже Вашингтоне» считают, что ситуация в черноморском регионе их не касается, что «это российское, нет смысла влезать в конфликт».

«Никто не желает конфликта с РФ. Никто. Но лучший способ не получить его – очень четко дать им понять, что мы готовы к конфликту и к тому, развалить их, если потребуется», – подчеркнул Ходжес.

Напомним, в конце 2020-го Ходжес был уверен, что администрация Байдена будет более жесткой по отношению к России.