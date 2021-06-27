Наемники ЧВК «Вагнер» позволяют России расширять свое влияние – Le Figaro

24.06.2021 InoPressa

“(…) Появившаяся после российской интервенции в 2014 году на востоке Украины группа Вагнера, существующая вне правового поля, затем обнаружилась в Сирии, а потом в Ливии, ЦАР, Судане, Мозамбике, Венесуэле. Российская дипломатия присматривается ко многим “горячим точкам”, и центр тяжести сильно смещен в сторону Африки. А теперь после объявления об окончании французской военной операции “Бархан” и пророссийских протестов, которые недавно прошли в Бамако, в центре внимания оказывается Мали. Соглашение о военном сотрудничестве с Россией страна Мали подписала в 2019 году. “Вагнеровцы” уже выполнили “разведывательную” миссию на местах…”, – пишет журналист Le Figaro Ален Барлюэ.

“В Москве туда открыто прокладывают путь отдельные активисты, например, социолог Максим Шугалей, скандальный персонаж, возглавляющий “Фонд защиты национальных ценностей”. “Россия уже спасла Сирию и ЦАР. И сделала она это быстрее, чем Франция или любая другая иностранная держава. Москва может оказать реальную поддержку Бамако и расширить влияние на Африканском континенте еще сильнее”, – заявил недавно Максим Шугалей.

“Шугалей близок к Евгению Пригожину, который известен как “повар Путина” и считается крестным отцом группы Вагнера. (…) Группа получила свое название по позывному “Вагнер” своего командира Дмитрия Уткина, ветерана спецназа ГРУ, военной разведки”, – говорится в статье.

“Владимир Путин неоднократно отрицал какие-либо государственные и военные связи с наемниками. “Если там и есть российские граждане (в Ливии), они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают”, – сказал Путин в январе 2020 года, отвечая на вопрос о присутствии российских наемников ЧВК “Вагнер” – от 800 до 1200, по данным ООН – на стороне антиправительственных сил маршала Халифы Хафтара”, – пишет Le Figaro.

“Тем не менее, по мнению Московского центра Карнеги, “ЧВК “Вагнер” – это “самый плохо охраняемый секрет России”. Этот аналитический центр, с которым связалось агентство AFP, считает, что у группы две роли: “предоставлять Кремлю возможность отрицания во время развертывания бойцов в зонах боевых действий и служить готовым инструментом для усиления своего влияния на восприимчивые государства”.

“Как утверждается, группа насчитывает несколько тысяч человек, в частности, бывших военнослужащих или сотрудников службы безопасности. (…) По разным данным, около 500 наемников погибли, в том числе 300 в Сирии. У группы также были неудачи, в частности в Судане и Мозамбике, где несколько ее членов были убиты и откуда ей пришлось уйти”, – указывает автор статьи.

“Несмотря на политическую “полезность” и поддержку в высших эшелонах государственной власти, будущее у группы довольно неопределенное. В ЦАР “ЧВК “Вагнер” одержала победу в городе, но сельская местность остается в руках групп повстанцев, и можно ожидать отступательного движения”, – сказал недавно Тьерри Виркулон, исследователь Центра по изучению Африки к югу от Сахары во Французском институте международных отношений. В Ливии наемники пострадали от военных неудач маршала Хафтара. ЧВК “Вагнер” также обвиняется в нарушении прав человека, в том числе в докладах ООН, и может оказаться под прицелом международного правосудия”, – резюмирует Ален Барлюэ.