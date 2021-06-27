Мнение: Митинг против вакцинации в Москве
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В Москве прошел митинг против принудительной вакцинации и планов Билла Гейтса по сокращению населения.
Организовывал митинг московский горком КПРФ Рашкина и сочувствующие организации.
На митинг пришло около 1000-1500 человек, около 10 человек были задержаны полицией.
Помимо КПРФ, против вакцинации выступила и "Справедливая Россия".
В целом, по сравнению с Европой, очень лайтовый вариант протестов получился.
При этом с учетом раскладов, которые дают социологи, 30-35% противников вакцинации в стране, в преддверии сентябрьских выборов, это очевидный буст к протестному голосованию. Передачи Михалкова про происки Билла Гейтса, теперь вот Рашкин использует. С другой стороны, если власти хотят достигнуть заветной цифры в 60%, то им хватит и тех, кто обязательную вакцинацию одобряет.
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется,
На митинге протестующие также побили какого-то персонажа в костюме Чебурашки, которого отбила полиция и увезла в околоток.
PS. Между тем, вчера объявили, что студентов в общежития теперь будут заселять только при наличии справки о вакцинации.
PS2. План вакцинации по стране исходя из заявлений властей выполнен лишь на 30%. Вакцинировались 21 млн. человек (1 или 2 укола).
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Источник: Colonel Cassad
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