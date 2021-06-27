В РФ запустили платформу «Другое дело»

Состоялся полноформатный запуск платформы «Другое дело», реализуемой при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Полноформатный запуск платформы состоялся 26 июня, мини-приложение было запущено на марафоне «Новое знание» в мае, теперь же пользователям стали доступны все функции платформы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Генеральный директор российского общества «Знание» и инициатор создания «Другого дела» Максим Древаль отметил, что для запуска платформы была проделана большая работа.

«К «Другому делу» уже присоединились порядка 40 партнеров – это и министерства, и некоммерческие организации, и крупные компании, среди которых такие гиганты, как «Сбер», «Ростелеком» и Mail.ru Group. К тому же идею уже поддержали многие известные люди, и совсем скоро мы запустим челлендж, в рамках которого они будут предлагать собственные задания. Любой участник платформы сможет их выполнить и получить за это бонусные баллы. Мы ценим такую поддержку и уверены, что нашим участникам будет интересно и увлекательно выполнять задания», – отметил Древаль.

Платформа «Другое дело» строится на принципах, которые позволяют любому гражданину участвовать в самых разных общественно полезных и развивающих активностях и получать за это разнообразные вознаграждения – возможности для развития и ценные бонусы от партнеров. Выполняя задания, участники получают баллы, а затем выбирают, как ими распорядиться. При этом и база заданий, и предлагаемые бонусы будут постоянно обновляться.

Задания, предлагаемые на платформе, направлены на саморазвитие и на помощь другим. Получить баллы на платформе можно будет, например, за участие и достижения в проектах платформы «Россия – страна возможностей», выполнение общественно полезных заданий, а также за успехи в области образования, саморазвития и других сферах. А в бонусном фонде предусмотрены подарки на любые интересы и на разное количество баллов – от образовательных онлайн-программ и подписки на видеосервисы до стажировки и путешествия по России.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил важность достигнутой в рамках платформы «Другое дело» синергии.

«Я считаю, что идея «Другого дела» очень актуальна, ведь тренд на саморазвитие, непрерывное образование и постоянную работу над собой уже основательно закрепился, а включение в эту концепцию элементов взаимопомощи – это следующий шаг. Уверен, для многих это станет отправной точкой в их добрых делах: зачастую многие хотят быть полезными обществу, готовы помогать, но не знают, с чего начать, и здесь отлично подойдет «Другое дело» как стартовая площадка», – подчеркнул Комиссаров.

Присоединиться к «Другому делу» можно с помощью мини-приложения в социальной сети «ВКонтакте». Там можно выбрать интересующие виды активности и начать выполнять задания. «Другое дело» не имеет никаких ограничений для участия. Стать участником может любой житель РФ вне зависимости от места жительства, возраста, опыта или стажа работы.