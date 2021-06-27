Слуцкая возмутилась проведением «Алых парусов» в Петербурге

Двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая раскритиковала проведение праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

«А что, Питер – какой-то особенный город без ковида? Вы это видели? Пока у нас вводят QR-коды на посещение чего угодно, призывают вакцинироваться, отменяют все массовые мероприятия, включая выпускные – в Санкт-Петербурге проводятся «Алые паруса»!» – сообщила она в Instagram.

Слуцкая заявила, что «не понимает, как так». По ее словам, заверения в том, что на празднике «соблюдали санитарные меры», не соответствуют действительности – «на видео этого не видно совсем». «Как так-то?» – сообщила она.

Напомним, в Санкт-Петербурге состоялся праздник выпускников «Алые паруса». На нем присутствовали только выпускники Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также сопровождающие их учителя. У участников измеряли температуру и проверяли наличие защитных масок.