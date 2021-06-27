Путевка во взрослую смерть
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В Петербурге в разгар эпидемии коронавируса прошел праздник выпускников «Алые паруса». Просто посмотрите, как это было
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Ледовое побоище с ковидом
Власти Санкт-Петербурга, где не хватает коронавирусных коек, не намерены отказываться от «Алых парусов» — праздника выпускников
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
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Источник: Новая газета
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