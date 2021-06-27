Путевка во взрослую смерть

В Петербурге в разгар эпидемии коронавируса прошел праздник выпускников «Алые паруса». Просто посмотрите, как это было

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Ледовое побоище с ковидом

Власти Санкт-Петербурга, где не хватает коронавирусных коек, не намерены отказываться от «Алых парусов» — праздника выпускников

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

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