 

Названа вероятная причина ДТП с такси с тремя погибшими на МКАД

27.06.2021, 4:02, Новости дня
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Водитель такси мог уснуть за рулем и не увидеть препятствие, сообщил председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров.

«Утром дорога была свободна, а значит, имелась возможность для перестроения с целью объезда препятствия в виде дорожной машины», – приводит «Вечерняя Москва» слова Макарова.

Он добавил, что перевозчик двигался по МКАД с разрешенной скоростью. Правоохранители, по словам Макарова, будут разбираться в причинах ДТП. Также проверят, была ли согласно всем требованиям оборудована дорожная машина.

«Ее должно быть видно издалека – это дорожная машина, она занимается работами, едет медленно: «аварийка», проблесковый маячок оранжевого цвета. Но и в шесть часов утра уже светло. Следователи будут устанавливать», – сказал Макаров.

Он подчеркнул, что ПДД должны всегда и безукоризненно соблюдаться водителями. Однако и пассажирам такси нельзя пренебрегать установленными правилами перевозок.

Ранее сообщалось, что автомобиль такси столкнулся на МКАД с поливальной машиной, в результате ДТП погибли две пассажирки такси и водитель.



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