Свидетель по делу Ассанжа признался в ложных показаниях

Один из свидетелей обвинения по делу в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа исландец Сигурдур Инги Тордарсон заявил, что дал против него ложные показания.

Исландец являлся информатором ФБР, в решении жюри присяжных Вирджинии о привлечении Ассанджа к уголовной ответственности он фигурировал под псевдонимом Подросток, так как ему было 17 лет на момент сотрудничества с WikiLeaks, передает ТАСС со ссылкой на исландскую газету «Стундин».

Исландия в решении называлась «страна НАТО 1». Слова исландского информатора применялись для того, чтобы подкрепить выдвинутые против Ассанжа обвинения в сотрудничестве с хакерами и подтвердить, что об этом знал содействовавший организации рядовой армии США Брэдли Мэннинг, сменивший имя на Челси после перемены пола.

Исландский информатор сообщил в интервью исландскому изданию, что не получал от Ассанжа инструкций по задействованию хакеров, но контактировал с ними сам, представляясь высокопоставленным сотрудником WikiLeaks, которым не являлся.

Он подтвердил, что предлагал отправить Ассанжу файлы, полученные от анонимных источников, утверждавших, что это – записи телефонных разговоров исландских депутатов.

Источник добавил, что передал Ассанжу данные для входа на сайт, отслеживающий местоположение машин исландской полиции. У молодого человека был доступ к ресурсу, поскольку он был спасателем-добровольцем.

Минюст США исказил данные о попытках взлома Ассанжем зашифрованного файла с «украденными у банка страны НАТО 1» данными, добавил Тордарсон.

Файл, предположительно, опубликовал в ообщий доступ бывший сотрудник исландского Landsbanki через несколько лет после банкротства кредитной организации.

Тордарсон был судим у себя на родине за мошенничество и растление несовершеннолетних. Он признается, что выдавал себя за помощника Ассанжа для обогащения.

В 2011 году он наладил связь с ФБР через посольство США, так как боялся преследования сотрудников WikiLeaks, установивших, что он присвоил себе около 50 тыс. долларов, переведенных организации ее сторонниками

Издание отмечает, что некоторое время назад он плотно сотрудничал с ФБР, передал им всю информацию о сотрудниках WikiLeaks, которой располагал, а в 2019 году дал официальные показания по делу Ассанжа в обмен на обещание Минюста США не сообщать исландским властям информацию о других совершенных им преступлениях.

В феврале американская сторона подавала апелляцию на отказ в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Британии, его защита просит суд о дополнительном времени, чтобы ответить.

Американские правозащитники призвали Минюст США прекратить преследование Ассанжа, обвинения против которого «угрожают свободе прессы, потому что большая часть деятельности, описанной в обвинительном заключении, является обычной для журналистов». В США против Ассанжа были выдвинуты 18 обвинений, ему грозит до 175 лет тюрьмы. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла дело против Ассанжа «тотальным позором».

Газета The New York Times сообщала, что администрация 46-го американского президента Джо Байдена намерена добиваться экстрадиции Ассанжа из Британии в США.

4 января Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции Ассанжа. Адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лондонский суд пошел на такой шаг. На данный момент основатель WikiLeaks находится в тюрьме Белмарш, в которой он содержится с апреля прошлого года после того, как посольство Эквадора в Лондоне отказало ему в убежище, предоставлявшемся на протяжении семи лет.