Посол Германии развеяла надежды Украины на скорое вступление в НАТО

Украина не станет членом НАТО в ближайшее время, сообщила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен.

Фельдгузен считает, что у Киева есть «влиятельные партнеры, которые поддерживают украинские амбиции стать членом НАТО». Однако «это произойдет не завтра», так как решение является «политическим», сказала она.

В НАТО «все боятся быть с Россией в прямой войне», сообщила посол. «У НАТО всегда были проблемы со странами, где идет война. Безусловно. Потому что одно из преимуществ НАТО – пятая статья Вашингтонского договора», – приводит ее слова «Зеркало недели».

Напомним, посол Германии также посоветовала Украине задуматься о транзите водорода. В июне президент Украины Владимир Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО.