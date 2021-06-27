 

Посол Германии развеяла надежды Украины на скорое вступление в НАТО

27.06.2021, 4:02, Новости дня
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Украина не станет членом НАТО в ближайшее время, сообщила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен.

Фельдгузен считает, что у Киева есть «влиятельные партнеры, которые поддерживают украинские амбиции стать членом НАТО». Однако «это произойдет не завтра», так как решение является «политическим», сказала она.

В НАТО «все боятся быть с Россией в прямой войне», сообщила посол. «У НАТО всегда были проблемы со странами, где идет война. Безусловно. Потому что одно из преимуществ НАТО – пятая статья Вашингтонского договора», – приводит ее слова «Зеркало недели».

Напомним, посол Германии также посоветовала Украине задуматься о транзите водорода. В июне президент Украины Владимир Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО.



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