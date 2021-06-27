«Моя творческая командировка удалась на сто процентов»

Художник Андрей Митенев превратил свой тюремный срок по «народной» статье в толстую книжку с картинками.

Андрей Митенев — скульптор и художник, резидент мастерской в Бобровом переулке, куратор «Фортошных выставок» и со-куратор «Кочевого музея современного искусства». В 2017 году Андрей был осужден по статье 228 УК РФ и 2,5 года провел в местах лишения свободы. В СИЗО и в колонии Андрей рисовал и описывал сокамерников и сотрудников, распорядок дня, ход работ и организацию тюремного быта, собственные чувства и мысли. В итоге получилась целая серия работ: жанровых картинок с небольшими комментариями. Вместе они складываются в объемную живую и убедительную картину тюремной жизни, крупный документальный проект и детальную рефлексию опыта лишения свободы.

«В тюрьме запрещены фото- или видеофиксация происходящего. Но мне повезло: когда сокамерники узнали, что я художник, подарили мне набор акварельных карандашей — тоже запрещенных, — рассказывает Андрей. — За время, проведенное в заключении, я создал около 300 работ разного формата. Из них сложилась книга, которая рассказывает о жизни самых разных людей в тюремной камере (глава «Матросский шум»), об отбывании наказания в хозотряде СИЗО «Матросская Тишина» (глава «7,5 тонны гнилой капусты») и об этапировании в тамбовскую колонию (глава «Зеленый поселок»). Книга называется «Бог есть любовь». Это цитата из первого послания св. Иоанна и самое популярное граффити, которое неизвестный автор оставил на стене «Матросской Тишины».

Забрать рисунки на волю было непросто. Часть из них не прошла цензуру и была изъята, когда Андрея этапировали в Тамбов. В запрещенных оказались эпизоды, которые фиксировали сцены насилия и халатности сотрудников, тюремные обычаи и ритуалы. Все это художник восстанавливал в колонии по памяти.

Сегодня работы стали книгой: поддержать выход графического романа и оформить предзаказ можно на краудфандинговой платформе Planeta.

«Эта книжка не роман, не сборник рассказов, даже не дневник — это просто зарисовки о жизни обитателей российской тюрьмы Мне посчастливилось наблюдать эту жизнь с разных сторон: пока шло следствие по моему делу, я находился в «котловой хате», то есть в камере, которая являлась неформальным центром одного из тюремных корпусов. Отбывать наказание я начинал в отряде хозяйственного обслуживания и изучил жизнь СИЗО. А потом меня этапировали в исправительную колонию в Тамбовской области, за что я очень благодарен администрации «Матросской Тишины», так как у меня появилась возможность увидеть то, что происходит на зоне.

Моя творческая командировка удалась на сто процентов, тем не менее повторюсь, — эта работа не претендует на статус серьезного исследования. Это именно набор туристических впечатлений, зафиксированных, за неимением фотоаппарата, карандашами и акварелью. Тюрьма оказалась местом, где изобразительному искусству возвращается его классическая функция: достоверное отображение окружающей действительности».

Катя Чистякова

Эпизод 1. «Поздоровайся сбратвой»

— А тебя, очкарик, я посажу к волкам, — сказал хмурый мусор и подвел меня к двери с табличкой «Особый контроль». — Поздоровайся сбратвой.

«Братва» стояла сразу за порогом камеры и молча смотрела многочисленными недобрыми глазами, производя впечатление целостного и очень недружелюбного организма.

— Здрасьте, — сказал я. «Братва» нехотя расступилась.

Эпизод 2. Аудиенция

…страшного звалиЛеча, отвратительного — Татарин. От остальной камеры ихшконкиотделяли занавеси из простынь, украшенных неумелыми, но очень старательно сделанными изображениями минаретов, колючей проволоки, восьмиконечных «воровских» звезд и витиеватыми надписями «Жизнь ворам».

— Присаживайся, — сказалЛеча.

Я присел на краешектатариновойкровати.

— Что за беда?

Эпизод 5.1. Прогулка

…поднялись по воняющей кислятиной лестнице на два этажа и оказались в коридоре, таком же, как на нашем этаже, только грязнее. Ожидавший нас мусор сделал пометку в блокноте и открыл дверь, ведущую в камеру, такую жепримерно,как наша, только меньшую по размеру, очень пыльную и с решеткой вместо потолка…

Эпизод 6. Пробуждение

…открыв глаза, обнаруживаю себя лежащим нос к носу с печальным дяденькой по имени Вова, поворачиваюсь на другой бок, — а там безмятежно храпит черный Джонни. Поворачиваюсь на спину. Прямо надо мной — люминесцентнаялампа. Грохочет телевизор. Азартно вскрикивают игроки в «тысячу». Дорожник по кличке Опасный со скрежетом вытягивает из окна веревку, долбит кулаком в стену, истошно кричит в окно. Визгливо матерится Татарин.

Эпизод 7. Наладка

…настоящая жизнь начинается после 10 часов вечера. «Матросская Тишина» шумит и грохочет. Отовсюду раздается характерный стук, сигнализирующий о начале бурной деятельности. «Замораживаются тормоза» — в щель между дверью и косяком загоняется металлический штырь таким образом, чтобы дверь невозможно было открыть снаружи, листом бумаги заклеивается «шнифт» — смотровое окошко. Камера превращается в маленькую крепость, после чего из тайников извлекаются телефоны и мотки сплетенных из простыней веревок. Веревки через окна протягиваются в соседние камеры. Весь корпус оказывается оплетенным гигантской паутиной, с помощью которой арестантымогут обмениваться письмами и посылками. В нашу камеру со всего корпуса приходят записки с информацией о том, кто заехал в тюрьму или уехал на этап.

Симпатичныйпацанпо имени Миша аккуратно переписывает эти записки в толстую тетрадь. Каждую ночь приходит посылочка с куском гашиша для Лечи и Татарина. Накурившись, Лечавключает в своем телефоне чеченские песни и говорит мне: «Дороги — кровеносная система тюрьмы».

Эпизод 10. «Почему не рисуешь?»

… сидел, тупо глядя в пол и слушая, как в метре от меня, шумно харкая и сморкаясь, умывается Татарин.

— Художник, ты чего загрустил? — спросилЛеча.

— Я не загрустил, — мрачно ответил я.

— Тебя огорчил кто-то?

— Нет.

Подумав минуту,Лечасделал еще один заход.

— Тебе карандаши дали?

— Дали.

— Так[какого черта] ты не рисуешь?!!! Давай рисуй,[блин], а то так [врежу] — родная мать не узнает!!!

Эпизод 11. Трамвай

…узкая длинная клетка, действительно похожая на вагончик, битком набита людьми, ожидающими вызова на встречу со следователем или с адвокатом. Курить запрещено, но все курят. Мусора вредничают и устраивают сквозняк. Очень холодно. На стене — популярное здесь граффити «Бог есть любовь».

Эпизод 56. Семь с половиной тонн гнилой капусты

…в течение одной ночи навести порядок на складах, где хранилась капуста. Выглядела капуста дерьмово. Вонь была чудовищная. Всю ночь мы ползали и копошились в омерзительной груде. Хлюпая и чавкая в зловонной жиже, мы отделяли совсем уже гнилые кочаны от тех, с которых еще можно было счистить густую коричневую слизь. Под сводчатым потолком болталась одинокая лампочка, освещавшая дощатые стены, решетка на окне почти оторвалась и висела на одном гвозде, руки задубели от холода, рукава и штаны пропитались дрянью.

Мы лопатами загружали гниль в капроновые мешки, выволакивали их на улицу, громоздили на телегу и увозили на Клондайк. Мы победили, и к утру на относительно чистом, посыпанном опилками полу возвышалась гора нарядных белых кочанов. А потом нам разрешили спать до обеда.

Эпизод 72. Все на выборы

… носили на избирательный участок тех, кто не может ходить. Один из пациентов был настоящим гигантом — огромный, больше 2 метров ростом, толстенный мужик с жуткими фиолетовыми раздутыми от водянки ногами. Весил он, наверное, тонну, а может, и две, причем лежать на носилках по-человечески он не мог; лежать он мог, только навалившись всем своим чудовищным весом на свой локоть, то есть на мою левую руку. Мы бесконечно долго спускались по лестнице, брели нескончаемыми подземными коридорами, потом опять поднимались; глаза вылезали из орбит, руки, казалось, вот-вот оторвутся; лязгали и скрежетали железные двери. Казалось, что мы никогда не дойдем, но мы дошли, все остались живы, а обратно его тащил уже кто-то другой.

Эпизод 73. Ногами вперед

…поднимают по ночам для того, чтобы мы перенесли из камеры в больничный корпус какого-нибудь лежачего больного, и мы таскаем несчастных страдальцев на носилках по адским подземным переходам (на улицу арестантам выходить запрещено). На этот раз нужно было вынести человека из больничного корпуса в машину скорой помощи, чтобы его отвезли в нормальную больницу. Человек этот попал в тюрьму по печально знаменитой 228-й статье, причем 1-й ее части, т.е. за хранение микроскопического количества какого-то запрещенного препарата или травы. Здесь он подхватил вирусный менингит. Две недели он лежал и ничего не ел, и тогда тюремные врачи додумались вызвать скорую.

Этот парень представлял из себя скелет, обтянутый кожей, взгляд его был обращен куда-то вовнутрь, и вообще он был уже явно не здесь. Мы переложили его на носилки и спустили по лестнице с 5-го этажа, аккуратно вписываясь в повороты. В больничном корпусе есть лифт, но он всегда опечатан, видимо, чтобы его не сломали. Ожидавшая нас на первом этаже бригада скорой помощи буквально оторопела при виде пациента. Посовещавшись и померив больному давление, врачи велели нам выносить его на улицу.

— Давай развернемся, — сказал Димон, — а то ногами вперед — плохая примета.

— Да [по барабану], — махнул рукой врач, — несите как есть.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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