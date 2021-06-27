Вспышку коронавируса зарегистрировали в детском лагере в Туве

В детском лагере «Байлак» в Туве зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, заболевание выявили как у сотрудников учреждения, так и у детей, сообщили в региональном миздраве.

«После сдачи анализов у 66 детей и у восьми сотрудников оказался положительный тест ПЦР. Дети и персонал с положительными результатами анализа будут размещены в аграрном лицее для дальнейшего медицинского сопровождения. Остальные дети и сотрудники лагеря, которые имеют отрицательные результаты анализа, будут размещены в общежитии строительного техникума», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Роспотребнадзор приступил к эпидемиологическому расследованию, установлено, что лагерь работал с наполняемостью на 75%, в нем находились 174 ребенок и 33 сотрудника.

Всех сотрудников перед сезоном проверили на коронавирус. Первый случай выявили 24 июня.

Всего в республие зафиксировано 16,2 тыс. подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, 210 человек умерло.

Ранее сообщалось, что у 12 проводивших отдых в Международном детском центре «Артек» детей выявили коронавирус, они переносят его в легкой форме, их и еще несколько десятков детей поместили в обсерватор.