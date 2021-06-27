 

Болгарская делегация поделилась впечатлениями от поездки в Крым

27.06.2021, 3:34, Новости дня
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Руководитель делегации Болгарии в Крыму Пламен Милетков заявил, что в ходе визита на полуостров их встречали как дорогих гостей.

Делегация из 13 человек посетила Крым, в ходе поездки они поучаствовали в международном форуме болгарской культуры «Розафест», проходивший при поддержке Фонда президентских грантов, передает РИА «Новости».

«Меня каждую поездку трогает больше всего то, что тут нас встречают как дорогого гостя. У меня есть полное ощущение того, что я в Крыму как дома», – отметил Милетков.

Он отметил, что большая часть делегации приехали на полуостров в первый раз, они смогли собственными глазами оценить происходящее. «Я уверен, они вернутся домой и расскажут об этом, так как я рассказываю о развитии Крыма все шесть лет, что приезжаю сюда», – сказал глава делегации.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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