Кормящим матерям рекомендовали не использовать «Спутник V»

Матерям в период грудного вскармливания ребенка противопоказано использование вакцины против коронавируса «Спутник V», говорится в обновленной инструкции к препарату.

Как поясняется в инструкции, «клинические данные по применению препарата у женщин, кормящих грудью, отсутствуют». В связи с этим нельзя «исключить риск для новорожденных/младенцев, находящихся в грудном вскармливании», передает ТАСС.

В инструкции также сообщается, что нет «опыта клинического применения препарата при беременности». Однако при «изучении репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния». В связи с этим «Спутник V» при беременности рекомендуют использовать «только в тех случаях, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода».

Напомним, эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V». Сотрудник Института имени Гамалеи доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что прививку от коронавируса можно сделать уже со второго триместра беременности.