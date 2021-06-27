 

Мнение: Разгул гоморасизма

27.06.2021, 3:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новость, в которой прекрасно все.

Разгул гоморасизма

Организаторы прошедшего недавно в Сиэтле (штат Вашингтон) ЛГБТ- парада решили, что финансовую нагрузку за проведение мероприятия должны взять на себя исключительно белые участники. Размер взносов решили определять исходя из платежеспособности.
– Все могут принять участие, однако это событие ставит в центр и отдает приоритет и уважение черным и коричневым квирам и трансгендерам. Белые союзники и сочувствующие могут принять участие, но с них будет взиматься плата за возмещение ущерба от 10 до 50 долларов, которая будет использована для того, чтобы это мероприятие было бесплатным для черного и коричневого транс и LGBTI-сообщества.
Примечательно, что названный в честь музыканта Джимми Хендрикса парк, где проводился парад, принадлежит городу, и отказ бесплатно пропустить человека на территорию муниципальной собственности на основании цвета его кожи является абсолютно незаконным. Причем, это правило действует в Сиэтле в независимости от того, на какой городской территории проводится мероприятие, и является ли оно платным.

Тем не менее, законы не смутили ни организаторов действа, организовавших поборы, ни президента горсовета (и кандидата в мэры Сиэтла), члена Демократической партии США Лорену Гонсалес. Впрочем, поддержала идею о «репарациях с белых» и комиссия по правам человека в Сиэтле.

В управлении городских парков комментировать ситуацию отказались.
В соцсетях решение о поборах с белых участников ЛГБТ-парада назвали незаконным и расистским. В ответ на это организаторы объявили неприкрытым расизмом критику взимания подобной платы.

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/28296.5/4434674/ – цинк
https://mynorthwest.com/2983308/rantz-seattle-pride-charge-whites-reparations-park/ – оригинал истории на английском

Как уточняют http://surl.li/xzld, на мероприятия будут допускать тех белых, которые носят браслеты, свидетельствующие об уплате репараций.
Тут конечно не дотянули по накалу, надо было радужные звезды нашивать на одежду.

Хороший город Сиэтл, и конкурсы интересные…

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.01 / Летчик ВВС США раскритиковал новейший истребитель F-35 за сенсорный экран

15.04 / Мнение: В ИК-2 отменили Конституцию

25.05 / Свет — ключ к созданию полностью автономных электромобилей большой дальности.

24.05 / Жена российского депутата попалась на съемках детской порнографии

18.09 / Михаил Ефремов назвал своих сокамерников-мошенников одаренными людьми

27.06 / Дизайнер Аника Керимова не верит в роман Эмина Агаларова и Полины Гагариной

06.11 / Эксперты составили рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом

23.06 / Ковид — побочка слабоумия

28.05 / Toyota EV на базе Maruti Wagon R шпионит за тестами

30.04 / Мнение: Приличный перевод

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика