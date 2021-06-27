Мнение: Смотри, не перепутай

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о снижении смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 среди лиц старше 60 лет. «Важный уже результат вакцинации. Мы делали акцент, как многие страны, на начальном этапе вакцинации на людях старше 60. Сегодня мы видим в статистике, что заболеваемость и смертность среди лиц старше 60 лет значительно снизились», — цитирует его РИА Новости.

Но есть и другое объяснение. На мой взгляд более достоверное. Оно называется «сверхсмертность». Дело вот в чем.

В 2010 году из-за торфяных пожаров в Москве резко обострилась ситуация с людьми, имеющими хронические заболевания дыхательных путей. И среди этой группы столь же резко выросла смертность — в полтора раза. Это справедливо связали именно с возникшим по вине пожаров смогом. Но затем смертность в этой группе, напротив, снизилась, после чего постепенно пришла к средним значениям.

Понятно, что произошло — кризисная ситуация фактически убила тех, кто должен был в силу заболевания умереть в ближайший год-полтора. Но умерли они из-за обострения раньше и в более короткий период. Что и дало всплеск. Но так как избыточное по отношению к среднему количество заболевших умерло «досрочно», то в положенный срок, напротив, произошло «улучшение» показателей — просто некому было умирать, они умерли раньше.

Сейчас такая же история — из-за террора 2020 года в стране умерло избыточное число людей, которые в нормальных условиях могли бы прожить еще некоторое время. Год, полтора, два. Они и дали «сверхсмертность». Затем власть слегка прикрыла террор, и люди вернулись не до конца, но к относительно нормальной жизни. Соответственно, возникло падение смертности — о чем Мурашко и говорит. Только дело здесь не в вакцинации или чем-то еще, а в том, что те люди, которые должны были умереть в 21 году, были убиты в двадцатом. И второй раз уже умереть не могут.

Но власть выдает это за свое достижение. Ей нужно и важно гнать новые порции на укол, а потому всё что угодно, но в позитивном ключе.

Понятно, что будет происходить далее. Сейчас Собянин снова терроризирует людей, и это неизбежно выльется в новую «сверхсмертность» – с лагом в несколько месяцев после запуска террора. Сколько Собянин убьет в этом году, сказать сложно, но картина полностью соответствует прошлогодней, так что москвичей в первую очередь может ожидать новый всплеск сверхсмертности где-то ближе к осени. Причины те же — люди не могут получить плановую помощь, хронические болезни обостряются, как результат — более ранняя смерть. Которую спишут на коронавирус. Так что позитивная новость от Мурашко — она про прошлое. В будущем, причем недалеком, смертность среди групп риска неизбежно вырастет. Но не из-за коронавируса(Альфа, Бета, Дельта или Дельта плюс), а из-за того, что власть сознательно убивает население, прикрывая это борьбой с заболеванием.

Ничего необычного — когда соколы Путина или соколы Буша, или Обамы бомбят больницы и школы, убивают гражданское население — это борьба с международным терроризмом. Когда убивают стариков — это борьба с вирусом. Главное — не перепутать. Всё во имя великих и светлых целей, а как же иначе.

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